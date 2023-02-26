موريتانيا.. الداخلية تعقد اجتماعا مع الأحزاب السياسة المرخصة

عقدت وزارة الداخلية الموريتانية، ليل السبت/ الأحد، اجتماعا مع جميع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية.

وناقشت وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية موضوع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات التشاور الذي عقدته الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي.

واتفق الأطراف آنذاك على شاء لجنة مكونة من الأطراف المشاركة في التشاور (وزارة الداخلية واللا مركزية – الأحزاب السياسية) لمتابعة تنفيذ مخرجاته.

وصدقت الحكومة الموريتانية منتصف الأسبوع المنصر م خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين يوم 13 مايو 2023 لانتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين.

كما يحدد المرسوم المواعيد النهائية للترشحات وتزكيتها، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن المفترض أن تودع ملفات الترشحات لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد دفع الكفالات في الفترة ما بين يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 عند الساعة صفر (0) ويوم الخميس 23 مارس 2023 عند منتصف الليل.

كما ستقوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتزكية اللوائح المترشحة في أجل أقصاه يوم الأحد 02 ابريل 2023، عند منتصف الليل وتسلم وصلا نهائيا بذلك.

ويمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه 8 أيام، وتبت المحكمة العليا بتا نهائيا.

وستفتتح الحملة الانتخابية بالنسبة للاقتراعين يوم الجمعة 28 ابريل 2023 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 11 مايو 2023 عند منتصف الليل.

ويفتتح الاقتراع بالنسبة للاستحقاقين عند الساعة السابعة (7) صباحا ويختتم عند الساعة السابعة (7) مساء، وتنفذ كافة عمليات الاقتراع في الاستحقاقين من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

و من المفترض أن تستمر المجالس الجهوية والمجالس البلدية القائمة في مزاولة عملها بصورة طبيعية إلى غاية تنصيب المجالس الجهوية والبلدية الجديدة المنتخبة في استحقاقات 13 مايو 2023.