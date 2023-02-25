هبوط اضطراري لمروحية كانت تقل وزراء وشخصيات إيفوارية

تعرضت مروحية عسكرية لعطل طارئ وعلى متنها عدة وزراء ورئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار ما أدى لهبوطها اضطراريا، اليوم السبت قرب بلدة مانكونو وسط البلاد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن مروحية من نوع TU-VHL كانت تقل رئيس الجمعية الوطنية، ووزيرة الدولة المكلفة بالخارجية ووزير الخزانة، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ، اضطرت إلى الهبوط بشكل طارئ في بلدة غوهلتافلا.

وقالت الوزارة في بيانها إن المسؤولين لم يصابوا بأذى، مؤكدة أن فريقا تقنيا من الجيش تولى مهمة تحديد سبب الحادث، الذي قالت إنه لم يعرف بعد.

وأشاد البيان بمهنية وكفاءة الطاقم الذي تحدى الظروف التي وصفها البيان “بالقاسية”.

وأظرهت صور على مواقع التواصل الاجتماعي المروحية، التي تعرضت لأضرار كبيرة.