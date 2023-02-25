الحكومة: الأشغال ستنطلق قريبا في المستشفى التخصصي الكبير في مدينة لعيون

أعلنت الحكومة الموريتانية ، اليوم السبت، أن الأشغال ستنطلق قريبا في المستشفى التخصصي الكبير في مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.

جاء ذلك على لسان وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، التي نشرت على حسابها على الفيسبوك أنه «تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ تنطلق الأشغال قريبا، بحول الله، في المستشفى التخصصي الكبير في مدينة لعيون، عاصمة ولاية الحوض الغربي».

وقالت الوزارة إنه «تم توقيع العقد مع الشركة الفائزة ببناء المستشفى»، مؤكدة انتهاء جميع مراحل إبرام الصفقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري الآن تحضير صفقات بناء مستشفيي ألاك وتجكجه المماثلين.