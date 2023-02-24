موريتانيا.. اتفاق لتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي

وقعت موريتانيا اليوم الجمعة، بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، لتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.

وستمكن الاتفاقية ـ بحسب ما أعلن عنه ـ من تعزيز قدرات المرأة الموريتانية في مجال المشاركة السياسية، من خلال تكوينها وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في المجال السياسي.

وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، وعن برنامج الأمم المتحدة ممثله المقيم منصور انجاي.

وسبق لشبكة النساء المنتخبات محليا، أن طالبت قبل أسابيع الجهات المعنية، والأحزاب السياسية، و الرأي العام، بضرورة “إنصاف المرأة في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

ودعت الشبكة إلى مراجعة إلى فتح المجال أمام النساء للترشح في مقدمة اللوائح الإنتخابية، التي تضمن لهن الفوز في الانتخابات.

وشددت على ضرورة تخصيص مناصب تسهل حصول المرأة على منصب العمدة أو رئيسة جهة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بترشيحهن على رأس للوائح الانتخابية، ليصلن بذلك إلى نسبة تمثيل تبلغ 1/3 ، في وقت وصل عدد العمد إلى 220 عمدة.

وتضمنت مطالب الشبكة، فتح المجال أمام النساء للترشح للبرلمان، في الدوائر الإنتخابية ذات المقعدين، في ظل زيادة عدد مقاعد البرلمان 176 مقعدا.

وقالت النساء المنتخبات محليا، إنهن يتطلعن إلى مشاركتهن كنساء في عملية الرفع من مستوى بلادهن التنموي خاصة في جانبه السياسي.