مقتل 13 شخصا خلال هجوم وسط مالي

قتل 13 مدنيا على الأقل الخميس في هجوم نسب الى مسلحيين مجهولين، واستهدف قرية في وسط مالي، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الجمعة.

ونقلت و فرانس برس عن مسؤول مالي لم يشأ كشف هويته لأسباب امنية أن “المسلحين قتلوا أكثر من 13 مدنيا الخميس في كاني-بونزون. وأحرقوا أكواخا ومخازن وغادروا ومعهم ثلاثة مدنيين”.

وقال مسؤول آخر رفض أيضا كشف هويته، إن السكان الذين لم يكونوا في القرية أثناء الهجوم يخشون العودة، وطالب “الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بتقديم المساعدة لهم”.

وتعاني مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ عام 2012، واتسع عنف المجموعات المسلحة، وتلك المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الى وسط البلاد، ثم الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفر عن آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين وتسبب بنزوح مئات الآلاف.