بــ 1.7 مليار أوقية.. إضافة 50 حافلة جديدة للنقل العمومي

أضافت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، 50 حافلة جديدة للنقل العمومي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع «حركية العاصمة نواكشوط أفق- 2026».

وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على إطلاق المشروع، الذي كلف هذا الجزء منه 1 مليار و 700 مليون أوقية قديمة.

ويندرج هذا المشروع ضمن خطة حكومية لتطوير قطاع النقل صدق عيها مجلس الوزراء 11 يناير الماضي، رصدت لها الحكومة أكثر من 40 مليار أوقية قديمة.

وقال وزير التجهيل والنقل الناني ولد اشروقة، اليوم الجمعة، إن الحكومة بلورت مشروعا مندمجا لمعالجة جذرية لإشكالية النقل الحضري واستباق الطلب المتزايد على النقل وتحسين المظهر الحضري للشوارع الرئيسية للمدينة.

وأضاف ولد أشروقة أن المشروع التي تنطلق مرحلته الأولى سينفذ على مدى ثلاث سنوات، وسيوفر نظام نقل بحافلات عالية الخدمة على مسارات محجوزة بطول 51 كلم في كافة مقاطعات العاصمة نواكشوط.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيتضمن « نظام تسيير ذكي للمرور» عند التقاطعات الرئيسية «مما سيضمن سرعة أفضل في وسط حضر كثيف».