إطلاق برنامج لتحسين مستوى تلاميذ لعيون

أطلقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أمس الخميس، برنامجا مخصصا للرفع من مستوى تلاميذ السنة السادسة ابتدائية بمدينة لعيون شرقي البلاد.

وتروم وزارة التهذيب من هذا البرناج الرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقال مدير ديوان والي الحوض الغربي إن هذه العملية تأتي تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني( تعهداتي الموسع )، ومواكبة لجهود وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الرامية إلة رفع نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية.

وثمن مدير ديوان الوالي العملية «باعتبارها جهدا نبيلا»،داعيا آباء التلاميذ إلى اغتنام هذه الفرصة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في رفع نسبة نجاح أبنائهم في المسابقات الوطنية.

من جانب آخر قال محمد ببكر ولد ختاري مدير مدرسة تكوين المعلمين في لعيون إن هذه العملية تأتي في إطار السعي الدؤوب إلى تحسين مستوى تحصيل التلاميذ عموما والرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية خصوصا.

وسيستفيد من هذا البرنامج جميع تلاميذ السنة السادسة في مدارس مدينة لعيون البالغ عددهم 1159 تلميذا.

وسيستفيد التلاميذ من حصص مكثفة في المواد الأساسية العربية،الرياضيات والفرنسية بمعدل ست ساعات أسبوعيا خارج أوقات الدوام الرسمي،ابتداء من 23 فبراير الجاري وإلي غاية 31 مايو 2023.

أطلقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أمس الخميس، برنامجا مخصصا للرفع من مستوى تلاميذ السنة السادسة ابتدائية بمدينة لعيون شرقي البلاد.

وتروم وزارة التهذيب من هذا البرناج الرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقال مدير ديوان والي الحوض الغربي إن هذه العملية تأتي تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني( تعهداتي الموسع )، ومواكبة لجهود وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الرامية إلي رفع نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية.

وثمن مدير ديوان العملية «باعتبارها جهدا نبيلا»،داعيا آباء التلاميذ إلي اغتنام هذه الفرصة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في رفع نسبة نجاح أبنائهم في المسابقات الوطنية.

من جانب آخر قال محمد ببكر ولد ختاري مدير مدرسة تكوين المعلمين في لعيون إن هذه العملية تأتي في إطار السعي الدؤوب إلي تحسين مستوى تحصيل التلاميذ عموما والرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية خصوصا.

وسيستفيد من هذا البرنامج جميع تلاميذ السنة السادسة في مدارس مدينة لعيون البالغ عددهم 1159 تلميذا.

وسيستفيد التلاميذ من حصص مكثفة في المواد الأساسية ( العربية،الرياضيات والفرنسية )بمعدل ست ساعات أسبوعيا خارج أوقات الدوام الرسمي،ابتداء من 23 فبراير الجاري وإلي غاية 31 مايو 2023.