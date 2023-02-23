موريتانيا.. غزواني يستقبل وفدين من «البنك الدولي» و «صندوق النقد» 

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمجموعة الثانية من أفريقيا، فينست سيلا.

وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل تعزيزه خدمة للتنمية الاقتصادية في موريتانيا ، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وجرى اللقاء بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومستشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمجموعة الثانية من إفريقيا، السيد عثمان دياختي.

وفي مساء اليوم استقبل ولد الشيخ الغزواني، وفدا من البنك الدولي، برئاسة عثمان دياكنا، نائب رئيس البنك لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، رئيس اللجنة التوجيهية التشغيلية لجنوب إفريقيا.

وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل تعزيزه خدمة للتنمية الاقتصادية في موريتانيا.

جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، و يحيى ولد كبد، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ومديرة التعاون الإفريقي والآسيوي والتعاون الاسباني، ممثلة رئاسة الجمعية العامة لجنوب إفريقيا، السيدة كرمند مكرينوس، ومنسق وحدة التنسيق في النظام الدولي للوحدات، السيد أمنيل دبروار.