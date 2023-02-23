موريتانيا.. الحكومة تستقبل سفراء غربيين.. والبرلمان يستقبل سفير روسيا

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط، سفراء غربيين في موريتانيا.

ويضم الوفد الديبلوماسي الذي استقبله ولد مرزوق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير فرنسا، وسفيرة إسبانيا، والقائمة بالأعمال في سفارة ألمانيا بالإضافة إلى سفير اليابان في موريتانيا.

وثمن السفراء خلال اللقاء «الدور المحوري» لموريتانيا في الساحل، وفق مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وأضاف المصدر ذاته أن السفراء أكدوا دعمهم الكامل لجهود موريتانيا وهي «تتولى رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس في مواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة».

وجرى اللقاء بحضور محمد الامين ولد مولاي اعلي السفير المدير العام لمديرية التعاون متعدد الأطراف و فاتو حم لغريب السفيرة مديرة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية المتوسطية بالمديرية العامة للتعاون متعدد الأطراف بالوزارة..

من جانب آخر، استقبل رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) الشيخ ولد باية السفير الروسي المعتمد لدى موريتانيا، بوريس آناتوليفتش زيلكو.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خاصة في ما يتعلق بالشأن البرلماني، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من زيارة «غير مسبوقة» لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافرروف إلى موريتانيا.