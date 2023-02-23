سلطة منطقة انواذيبو تعقد أول دوراتها لعام 2023

عقدت لجنة إدارة سلطة منطقة انواذيبو الحرة، أمس الأربعاء بممثلية المنطقة الحرة في انواكشوط، أول دورة عادية لها لعام 2023.

الدورة التي ترأسها با عبد الله مامادو، رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة و رئيس اللجنة الإدارية، ناقشت مجموعة من القرارات التي تخص سير العمل في مختلف المجالات، وخطة عمل تنمية المنطقة الحرة في الآجال القريبة.

وتم تأسيس المنطقة الحرة في انواذيبو شمالي موريتانيا، في مطلع عام 2013 بموجب القانون رقم 001/2013 وفق استراتيجية متعددة الأبعاد تمتد على مدار ثلاثين عاما.

وتقرر أن تكون العشرية الأولى من عمر المنطقة خاصة بالتأسيس، و الشرية الثانية مخصصة للانطلاقة، فيما تخصص السنوات العشر الأخيرة لبلورة النمو.