موريتانيان ضمن حكام الجولة المقبلة من تصفيات الـ«كان»

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حكمين موريتانيين، لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بساحل العاج 2023، وهي الجولة التي تنظم شهر مارس المقبل.

وأسند الـ”كاف” للحكم الدولي الموريتاني دحان ولد بيده، إدارة مباراة مصر ومالاوي، في حين تم اختيار الحكم الموريتاني الآخر عبد العزيز ولد أبوه، لإدارة مباراة ساحل العاج وجزر القمر.

ويصنف الحكم دحان بيده، كواحد من أفضل حكام الساحة بموريتانيا، كما بات حكما أفريقيا دأب على التواجد في البطولات الأفريقية، حيث حكم في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي احتنتها الملاعب الجزائرية قبل أسابيع.

وسبق له أن أدار عدة مباريات مهمة في دوري أبطال أفريقيا، ومباريات في أمم أفريقيا، وفي الدورة الأخيرة من الألعاب الأولمية التي احتضنتها اليابان.

وكان ولد بيده قد حصل على شارة التحكيم الدولية من طرف الاتحاد الدولي للعبة عام 2017، بعد اجتيازه للعديد من الاختبارات البدنية والفنية.

أما عبد العزيز ولد أبوه فقد حصل على الشارة الدولية عام 2018، وهو بعمر 28 سنة، ليكون بذلك أصغر حكم إفريقي يحصل على الشارة الدولية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القد “الفيفا”.

وسبق له أن أدار عدة مبارايات مهمة، وتم اختياره ضمن حكام كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر الأخيرة، حيث أدار لقاء الجزائر وكوت ديفوار في الدور الثاني من البطولة.

ويتحدث ولد أبوه ثلاث لغات (العربية الفرنسية الانجيزية)، وسبق له أن حاز المرتبة الأولى من بين أزيد من 40 حكما، خلال دورة الاتحاد الإفريقي بالقاهر عام 2018.