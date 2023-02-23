موريتانيا تحدد موعد انطلاق إحصاء ثروتها الحيوانية

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، أن الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية سينطلق الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتهاء منه خلال العام الجاري (2023). جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإشراف على الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، شارك فيه ممثلوا عدة وزارات، و بعض المنظمات المهنية، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التنمية الحيوانية.

وناقش المشاركون في الاجتماع سبل إعداد المرحلة التجريبية من الإحصاء الوطني لهذه الثروة، الذي من المقرر ان يبدأ في الاسبوع القادم.

واعتبر المشاركون في الاجتماع أن هذه الخطوة تعد حاسمة في تنفيذ الإحصاء الشامل، والذي سيتم الانتهاء منه خلال العام 2023.

و تم تحديد عدة مقاطعات ممثلة لتوزيع الثروة الحيوانية في شمال ووسط و شرق و غرب و جنوب البلاد.