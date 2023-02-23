موريتانيا تحدد موعد انطلاق إحصاء ثروتها الحيوانية

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، أن الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية سينطلق الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتهاء منه خلال العام الجاري (2023).
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإشراف على الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، شارك فيه ممثلوا عدة وزارات، و بعض المنظمات المهنية، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التنمية الحيوانية.
ويتم إعداد هذا الإحصاء، من قبل وزارة التنمية الحيوانية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية وللإحصاء والتحليل الديمغرافي و الاقتصادي، و بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” التي تواكب هذا النشاط بخبراء دوليين، حيث يوجد في موريتانيا حاليا خبير في الخرائط تم ابتعاثه من قبل المنظمة.
وقعت وزارتا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ووزارة التنمية الحيوانية، شهر أكتوبر من العام 2021، اتفاقية لتنظيم إحصاء عام لقطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا.
وأعلنت الوزارتان حينها، أن الإحصاء يهدف إلى معرفة المعطيات الخاصة بهذا القطاع، لأول مرة في البلاد، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا”.
وأضافتا أن “هذه الاتفاقية، تأتي في إطار إصلاحيين أولهما، إصلاح قطاع التنمية الحيوانية، والإصلاح الثاني يتمثل في النظام العام للإحصاء الوطني”.