افتتحه ولد الغزواني.. انطلاق مهرجان دولي للسوننكي في نواكشوط 

افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان الدولي السابع للسوننكي،بحضور آلاف المنتمين إلى مجتمع السوننكي في عدة بلدان.

وينعقد المهرجان الدولي للسوننكي هذا العام تحت شعار « نحن نتحدث ونكتب حتى لا ننسانا» وسط مشاركة وفود من مالي والسنغال وغامبيا وبوركينافاسو وبعض جاليات مجتمع السوننكي في أوروبا.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال افتتاح المهرجان «إن الثقافة السوننكية هنا في موريتانيا على أرضها وموطنها فهنا تألقت وانتشرت إشعاعها من حواضر امبراطورية غانا التاريخية ».

وأضاف ولد الغزواني «نحن في موريتانيا نعتز كثيرا بالثقافة السوننكية التي هي مكون رئيس من مكونات تنوعنا الثقافي الثري ودعامة من دعامات وحدتنا الوطنية ولحمة نسيجنا الاجتماعي»

وأشار ولد الغزواني إلى أن هذا المهرجان يعتبر فرصة لتعزيز إشعاع الثقافة السوننكية وإبرازها دورها الكبير في إثراء ثقافتنا الجمعية الغنية على المستويين الوطني والأفريقي.

ويستمر المهرجان لمدة أسبوع وتنظم خلاله معارض للثقافة السوننكية وحفلات موسيقية وندوات ثقافية.

وتعتبر هذا المرة الثانية التي تستضيف موريتانيا هذا المهرجان، فقد سبق أن نظمته عام 2014

وتشارك في المهرجان سونيا القوميات السوننكية على مستوى العالم، وينظم بعضوية مالي والسنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا بساو وبنين وممثلين عن الجاليات في فرنسا وأمريكا وإسبانيا وكندا ومصر؛ حيث يشكل ملتقى ثقافيا لكل سوننكيي العالم.

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