بعد هيكلتها.. الحكومة تعيين مديرا جديدا لشركة الألبان

عين مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، المختار محمد كاكيه أبيت مديرا عاما للشركة الموريتانية لمنتجات الألبان.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن المدير الجديد للشركة الموريتانية لمنتجات الألبان مهندس في الهندسة الميكانيكية، ومستشار سابق بالمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (أنسب).

وكانت الحكومة الموريتانية قد انشأت الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان مطلع العام 2015، واختارت مدينة النعمة شرقي البلاد مقرا لها.

لكن الشركة منيت خلال السنوات الماضية بخسائر مالية كبيرة الأمر الذي دفع الحكومة أن تقدم العام الماضي مشروعا جديدا لهيكلتها.

وتتألف الخطة الجديدة من محورين أولهما فتح الشركة أمام القطاع الخاص، فيما يختص الثاني بوسائل الانتاج الذي تقرر أن تتولاه الدولة.