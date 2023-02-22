الحكومة تحدد موعد انتخاب المستشارين الجهويين و البلديين (تفاصيل خاصة)

صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين يوم 13 مايو 2023 لانتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين.

كما يحدد المرسوم المواعيد النهائية للترشحات وتزكيتها، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبحسب مصادر خاصة لصحراء ميديا، فمن المفترض أن تودع ملفات الترشحات لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد دفع الكفالات في الفترة ما بين يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 عند الساعة صفر (0) ويوم الخميس 23 مارس 2023 عند منتصف الليل، ويسلم وصل مؤقت بتصريح الترشح.

كما ستقوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتزكية اللوائح المترشحة في أجل أقصاه يوم الأحد 02 ابريل 2023، عند منتصف الليل وتسلم وصلا نهائيا بذلك، وفق المصادر.

ويمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه 8 أيام، وتبت المحكمة العليا بتا نهائيا.

وستفتتح الحملة الانتخابية بالنسبة للاقتراعين يوم الجمعة 28 ابريل 2023 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 11 مايو 2023 عند منتصف الليل.

ويفتتح الاقتراع بالنسبة للاستحقاقين عند الساعة السابعة (7) صباحا ويختتم عند الساعة السابعة (7) مساء، وتنفذ كافة عمليات الاقتراع في الاستحقاقين من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

و من المفترض أن تستمر المجالس الجهوية والمجالس البلدية القائمة في مزاولة عملها بصورة طبيعية إلى غاية تنصيب المجالس الجهوية والبلدية الجديدة المنتخبة في استحقاقات 13 مايو 2023.