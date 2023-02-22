الحكومة تصدق على زيادة رواتب موظفي الدولة 

صدق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بزيادة في أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

وستؤدي الزيادة المذكورة إلى صرف مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة ألف (1000) أوقية جديدة صافية من الضرائب للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير التربوي العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية.

كما صدق المجلس على زيادة 2000 أوقية جديدة صافية من الضرائب لجميع فئات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وصدق المجلس على تنفيذ المرحلة الثالثة من زيادة علاوات عمال قطاع الصحة بما في ذلك عمال المؤسسات العمومية، و تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أسلاك التعليم العالي 2023.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن نوفمبر الماضي زيادة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين بنسبة 20 بالمائة، ابتداء من مطلع يناير 2023.

وأعلن ولد الغزواني رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمائة، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 بالمائة.