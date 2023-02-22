بعد بلاغ ملكي.. تأجيل زيارة العاهل المغربي إلى السنغال

أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، اليوم الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه إصابة الملك محمد السادس بنزلة برد،أعقبتها توصية من طبيبه الخاص براحة طبية وتفادي السفر.

وجاء في البلاغ الملكي أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe)”.

وأضاف البلاغ أنه “لهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام“.

وكان من المتوقع أن يبدأ العاهل المغربي، اليوم الأربعاء، زيارة صداقة وعمل إلى السنغال، ولكنها تأجلت دون تحديد موعد جديد لها.

وسبق أن زار الملك محمد السادس، قبل أسبوع، دولة الغابون حيث أشرف بحضور الرئيس علي بونغو، على تسليم هبة تتكون من ألفي طنمن الأسمدة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الهبة تدخل “في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية المزارعين الغابونيين، ولاسيما في ظلالسياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة”.