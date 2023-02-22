مدينة الرياض.. عاصمة للإعلام تطمحُ لبناء المستقبل

جمعت مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ناقشوا طيلة يومين واقع ومستقبل الإعلام، وعلاقته بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام.

المنتدى أقيمت نسخته الأولى عام 2019، ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا، ليعود في نسخته الثانية هذا العام، وهي نسخة قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، إن ما يميزها هو حجم الحضور وتنوع الخبرات فيه، مشيرًا إلى أن “الرياض أصبحت هي المكان الطبيعي لجمع كل الخبرات”.

وأضاف الحارثي الذي يرأس المنتدى السعودي للإعلام، في تصريح لـ “صحراء ميديا” على هامش المنتدى إن المنتدى السعودي للإعلام شهد مشاركة أكثر من 1500 صحفي من السعودية والعالم العربي والعالم، مشيرًا إلى أنه “ليس من العادة أن يتاح لهذا العدد من الصحفيين أن يكونوا في مكان واحد، ولكن وجودهم هنا نتيجة للحراك الذي تعيشه مدينة الرياض والسعودية ككل، وهو حراك تنموي وثقافي وسياحي وترفيهي، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هنالك أيضًا حراك إعلامي”.

وأوضح الحارثي أن المنتدى كان “فرصة لأن يطلع هذا الحشد الكبير من الإعلاميين بأعينهم على واقع التغيرات الإيجابية التي تعيشها السعودية، وبالفعل كان بعضهم مندهشًا من هذه التجربة، بعد أن كانت لديهم صورة عن السعودية أخذوها مما كانوا يقرأون، ولكنهم اليوم أصبحوا شهودًا على ما يجري في الأرض”.

#المنتدى_السعودي_للإعلام نافذة للمستقبل؛ وتضمنت جلساته نقاشات مهمة لتفعيل آليات الإعلام الرقمية وطريقة تعامل النُخب معها، والإشادة بوضع المرأة في الإعلام الخليجي والعربي. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/vsD8gEHjix — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 21, 2023

وقال الحارثي إن تزامن المنتدى مع الاحتفال بذكرى “يوم التأسيس” الذي تحتفل به السعودية يوم 22 فبراير من كل عام، مكن الإعلاميين من أن “يكتشفوا أن السعودية ليست دولة وليدة الصدفة، وإنما هي امتداد التاريخ عميق وقرون طويلة”، في إشارة إلى احتفال السعودية بمرور 300 عام على تأسيسها.

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، قال إن المشاركين في المنتدى “أدركوا أن رؤية 2030 ليست مجرد تنظير وكلام مرسل، وإنما هي شيء يتجسد على الواقع، وحصاد الرؤية بدأ يلمسه الناس، وهذه مجرد بداية الحصاد والقادم أجمل وأفضل”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق عام 2016 رؤية 2030، ويقود فيها تغيرات جوهرية في المملكة العربية السعودية، من خلال 80 مشروعا حكوميًا عملاقًا، مع تغيرات اجتماعية كبيرة يعيشها المجتمع.

محمد الحارثي في افتتاح المنتدى السعودي للإعلام، قال إن لغة العصر هي التطوير، مشيرًا إلى أنه في هذا العصر “إما أن تبادر أو تغادر، أي أن تكون في صناعة التاريخ أو تكون خارجه، والرهان السعودي هو صناعة المستقبل وتشكيل خارطته ورسم ملامحه”، وأضاف أنه لذلك أطلق على المنتدى شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

“لمست الكثير من المستجدات والأفكار الجريئة والمقترحات الإعلامية من خلال جلسات #المنتدى_السعودي_للإعلام” أ.خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/tNLeQvagwO — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 21, 2023

المنتدى الذي شاركت فيه أكثر 300 شركة من مختلف دول العالم، قدمت عروضًا متنوعة حول مستقبل الإعلام، كما عقدت جلسات نقاش حول مستقبل الإعلام والتغيرات التكنولوجية وتأثيرها، خاصة الثورات التكنولوجية الكبيرة وآخرها (ChatGPT)، وصحافة الروبوت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش المشاركون في المنتدى التغير الذي تشهده الساحة الدولية على الصعيد السياسي والجيو ستراتيجي، وانعكاسه على الإعلام، بالإضافة إلى تغير اقتصاديات السوق.

المنتدى نظم على هامشه معرض حول مستقبل الإعلام، استقطب خلال يومين أكثر من 10 آلاف زائر، فيما أعلن القائمون على المنتدى أنه يسعى لتقديم “رؤية إعلامية جديدة توائم لغة العصر وتستشرف مستقبل المشهد الإعلامي الجديد وترسم ملامحه، واستثمار مكامن الفرص في عالم يتشكل بشكل غير مسبوق”.

وخلال فعاليات المنتدى، أعلن وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، أهداف تطوير الإعلام في السعودية، مشيرً إلى أن “منظومة الإعلام السعودي مقبلة على تطور جذري في الأصعدة كافة، إذ سيكون القطاع مليئًا بالفرص والشراكات مع القطاع الخاص والجهات العالمية، وسيشكل منصة للموهوبين والمبدعين”.

وأوضح الوزير أن “الإعلام تغير عبر الزمن (..)، ولكن المحتوى يبقى هو الأساس رغم تغير الوسائل، وهذا التغير يقوده المستهلك، الذي يتطلع للحصول على معلومات آنية متجددة، يقوم بمشاركتها والتفاعل معها”.

وأكد الوزير أن “الإعلام السعودي لديه أسس بناء واعدة، تتمثل في رؤية 2030، والثقل الإستراتيجي للمملكة، والمشروعات التحويلية والتطويرية، والمحتوى المتنوع، وحجم السوق السعودي، إذ تحتل المملكة الريادة في السوق الإقليمي من حيث؛ حجم الإنفاق وجاذبية الاستثمار، وحجم الطلب لجهة معدلات قضاء الوقت، وأعلى معدل استخدام، إضافة إلى الكفاءات المبدعة”.

الكاتب خالد السليمان: الشائعات اليوم من أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرارها.#المنتدى_السعودي_للإعلام #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/33YQkeSWtT — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) February 21, 2023

ولتطوير الكفاءات الشابة في السعودية، أقيمت ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام مبادرة “كن مذيعًا” شارك فيها خلال اليوم الأول وحده 200 شاب وشابة، وهي مبادرة لاكتشاف المواهب القابلة للصقل والتطوير.

واختتمت فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بحفل تسليم جوائز المنتدى، فكان عدد المكرمين 10 شخصيات من ضمنهم ثلاث سيدات سعوديات، أولهن كانت الكاتبة الصحفية تغريد الطاسان التي فازت بجائزة الصحافة الإلكترونية والمطبوعة عن فئة المقال الصحفي، والثانية كانت الكاتبة الصحفية يمن لقمان، التي فازت بجائزة الصحافة الإلكترونية والمطبوعة عن فئة التقرير الإخباري، ثم الباحثة شهد هرموش، التي حازت على جائزة الإنتاج العلمي عن بحثها حول الصحافة والذكاء الاصطناعي.