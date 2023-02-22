الجيش الموريتاني يفتح الباب أمام اكتتاب جنود بحريين

أعلن الجيش الموريتاني اليوم الأربعاء عن تنظيم مسابقة لاكتتاب مباشر لجنود بحريين، داعيا الشباب الموريتاني الراغبين في الانخراط في صفوفه للتقدم بملفاتهم.

واشترط الجيش في بيانه أن يكون عمر المترشح مابين 16 سنة و25 سنة كحد أقصى، مشيرا أن تقديم الملفات في الفترة مابين 2023/03/06 و حتى 03/20/ 2023 بمقر أركان البحرية الوطنية في نواكشوط.

وقال البيان إنه على المترشح أن يكون قادرا بدنيا وحاصلا على شهادة ختم الدروس الإعدادية – أو كشف الدرجات للسنة النهائية من التعليم الثانوى.

و يتكون ملف الترشح من نسخة شهادة الميلاد، وصورتين من بطاقة التعريف، ونسخة من شهادة الجنسية مصدقة، وشهادة عدم زواج ، وشهادة تبريز صالحة لمدة 3 أشهر، ونسخة مصدقة من الشهادة العلمية، و إذن من الوكيل الشرعي لمن هم دون 18 سنة، و8 صور شمسية.