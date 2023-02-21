توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين الموريتاني والإسباني لكرة القدم

وقعت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، في مدريد على مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون الكروي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين.

وتندرج مذكرة التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار لتبادل الخبرات والمهارات، في إطار شراكة موسعة أبرمت بين رئيس الاتحادية الموريتانية، أحمد ولد يحيى، ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس.

وتشمل الاتفاقية مجالات مختلفة من التطوير، منها تكوين المدربين، الذين سيتمكنون من الاستفادة من الدورات والمؤتمرات حول القضايا الفنية.

كما تشمل الشراكة تبادل الخبرات في عدة قطاعات، منها تأهيل الحكام، وتنظيم المسابقات الرياضية واللوائح المنظمة لها، والتكوين في علوم الرياضة والطب، وكرة القدم النسائية .

وتضم المذكرة قضايا التسويق والإعلام، وتدريب الكوادر الفنية والإدارية،، والمسائل القانونية والتنظيمية، وتخطيط وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية والإقليمية، وبرامج تنمية الشباب، إضافة إلى أمور أخرى، فضلاً عن تبادل الخبرات في بناء وإدارة المنشآت والمواد والمعدات الرياضية والمعدات العلمية.

وبموجب هذه المذكرة يتعهد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بإتاحة منشآته للاتحادية الموريتانية لكرة القدم لتنظيم معسكرات تدريبية للمنتخبات الموريتانية من مختلف الفئات العمرية، وكذلك لزيارة المستفيدين من المنح الدراسية في إطار الطب الرياضي.

ووقعت المذكرة في مقر الاتحاد الإسباني، بحضور خورخي موينكيل، مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الإسباني ولويس فويرتس، المدير الفني للاتحادية الموريتانية لكرة القدم.