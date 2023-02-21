تعيين أمين عام جديد للجنة المستقلة للانتخابات

عينت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا صباح اليوم الثلاثاء آمادو موسى جالو أمينا عاما للجنة، بعد أيام من إقالة أمينها العام السابق أحمد محمد خيرو.

وكانت لجنة الانتخابات قد عقدت اجتماعا مع الأحزاب السياسية توصلت خلاله لاتفاق بإلغاء البطاقة الموحدة ، أعقبه إقالة الأمين العام للجنة الانتخابات.

وعينت لجنة الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي وحسب البيان الرئاسي فإن تعيين اللجنة “جاء تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2022”.