مالي.. مصرع ثلاثة جنود أمميين في هجوم وسط البلاد

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي اليوم الثلاثاء على تويتر إن ثلاثة من أفرادها قُتلوا وأصيب خمسة بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في موكبهم بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة ، وحماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى.

وتستهدف الجماعات المسلحة الجنود الأمميين عبر العبوات الناسفة، وتعتبر أبرز البعثة من أكثر البعثات الأممية دموية، من حيث عدد القتلى.

وقتل حتى الآن 281 جنديا أمميا، منذ وصول المينوسما إلى مالي عام 2013.

يذكر أن عدد الجنود الأممين في المينوسما، يبلغ 12388 جنديا من أزيد من 50 دولة.