فتح منطقة «التماية» أمام آلاف المنقبين عن الذهب

فتحت السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، منطقة التمايه في تازيارت، بولاية داخلت نواذيبو، أمام المنقبين عن الذهب السطحي، بعد اكتمال عمليات استصلاح طالت الجهة الجنوبية من المنطقة.

ووصل آلاف المنقبين إلى الموقع، فيما تولت فرق مشكلة من الدرك الوطني تأطير وتأمين عملية انتشارهم دون تسجيل أية حوادث لحد الآن، بحسب ما أفادت مصادر محلية لصحراء ميديا.

ووصفت المصادر عملية افتتاح المنطقة بأنها كانت “هادئة”.

وكانت السلطات الموريتانية، اتفقت مع المستغلين والفاعلين فى القطاع على مضامين و آليات العمل فى المنطقة، مع التشديد على الالتزام بضوابط السلامة والأمن وفقا لما هو موضح في دليل سلامة وأمن المنقب الأهلي.

وسبق أن منحت السلطات الموريتانية منطقة تمايه لإحدى شركات التنقيب عن الذهب في إطار توسعة منجمها، قبل أن تُسحب منها بعد مطالبة المنقبين بفتحها أمامهم.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التزم بفتح منطقة “التماية” أمام المنقبين قبل أشهر، وبدأت السلطات منذ ذلك الوقت الإعداد لاستقبال المنقبين، من خلال منح التراخيص وبعض الإجراءات الأخرى.