بوركينا فاسو.. الجيش يعلن مقتل 8 جنود ومصرع عشرات المسلحين

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الاثنين مقتل ثمانية من جنوده على الأقل في كمين نصبه مسلحون الجمعة الماضي في شمال البلاد.

وأكد الجيش في بيانه أن حوالي 60 مسلحا لقوا مصرعهم خلال هجوم جوي مضاد للجيش.

وأوضح بيان لقيادة أركان الجيش أن الوحدات التي أرسلت كتعزيزات على إثر الكمين الذي استهدف “وحدة عسكرية بين ديو وأورسي (ولاية أودالان، بمنطقة الساحل)، “تواصل حتى الآن عمليات التمشيط”.

وأضاف المصدر نفسه أنهم عثروا على 8 جثث لجنود في ساحة المعركة، بينما نقل 3 جرحى لتلقي العلاج، وتواصل القوات البحث عن العديد من الجنود المفقودين.

وأفاد بيان الجيش أن نحو ستين إرهابيا قتلوا خلال “الهجوم الجوي المضاد الذي استهدف عربات العدو التي كانت تحاول التسلل باتجاه الحدود الشمالية” نحو مالي. وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه “تم تدمير سبع عربات مسلحة وعشرات الدراجات النارية”. وأكد الجيش أنه “تمت تعبئة كل الوسائل للعثور على الجنود الذين ما زالوا مفقودين”، دون تحديد عددهم.