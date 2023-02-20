النيابة تتهم 4 من أفرد الشرطة بـ “قتل” الصوفي ولد الشين

وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية، اليوم الاثنين، تهمة “القتل العمد” إلى أربعة من أفراد الشرطة الوطنية، في قضية مقتل الناشط الصوفي ولد الشين.

وقالت مصادر قضائية لـ “صحراء ميديا” إن نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية، استمع اليوم لثمانية أشخاصٍ من المشتبه في تورطهم في الجريمة التي هزت الرأي العام.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت تهمة ارتكاب جريمة “القتل العمد” إلى أربعة من المشتبه فيهم، بينهم مفوض الشرطة في مفوضية دار النعيم (رقم 2)، التي قتل فيها ولد الشين، بالإضافة إلى ثلاثة من عناصر الشرطة القضائية.

ووجهت النيابة العامة إلى ثلاثة من المشتبه فيهم تهمة “التستر على الجريمة ومحاولة طمس الأدلة”، ويتعلق الأمر بعناصر من الشرطة المداومين في المفوضية.

كما أوصت النيابة العامة بوضع أحد المشتبه فيهم، تحت الرقابة القضائية.

وأحال نائب وكيل الجمهورية المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، من أجل استنطاقهم قبل تحديد موعد المحاكمة.