غزواني يغادر لانجامينا للمشاركة في قمة استثنائية لدول الساحل

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متوجها إلى انجامينا عاصمة اتشاد للمشاركة في القمة الاستثنائية السادسة لمجموعة الدول الخمس بالساحل.

وكان ولد الغزواني قد شارك إلى جانب نظرائه رؤساء الدول الإفريقية، في أشغال الدورة الـ 36 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.

وناقش القادة الأفارقة خلال هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، جملة من القضاياتتعلق بحالة السلم والأمن في القارة وآليات الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القاريةالأفريقية.

وقدمت أمام هذه الدورة جملة من التقارير تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية في الاتحاد الإفريقي، ومدى استجابة دوله لتحديات وباء كورونا(كوفيد-19)، وحوكمة السياسة العالمية والمالية وسياسة الطاقة، وآليات تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالخطوات العمليةلإسكات البنادق في القارة.