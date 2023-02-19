رئيس الحزب الحاكم: الإصلاحات الداخلية ستعبر عن طموحات المناضلين

قال رئيس حزب الإنصاف؛ الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين أييه مساء أمس السبت إن الإصلاحات التي يمر بها الحزب ستعبر عن طموحات المناضلين وستنصفهم.

وأكد ولد أييه خلال مهرجان شعبي بمدينة ألاك أن الحضور الجماهيري الكثيف برهن على قوة الحزب في هذه الولاية، وفق تعبيره.

وشكر ولد أييه سكان ولاية لبراكنه على مستوى تعاطيهم الذي وصفه بالرفيع مع بعثات الحزب خلال تأديتها لمهامها في الأسابيع الماضية بالولاية.

وكان قد تحدث قبل ذلك كل من سيدي ولد الزين، منسق بعثات الحزب على مستوى ولايتي كوركول ولبراكنه، وجا ملل، منسق بعثات الحزب على مستوى ولاية لبراكنة، وانجاي داوودا، الأمين الاتحادي للحزب بهذه الولاية.

ونظم حزب الإنصاف مساء أمس مهرجانا شعبيا حاشدا بمدينة ألاك، في إطار الفعاليات التي يشرف عليها رئيس الحزب هذه الأيام بولاية لبراكنة للاطلاع على العمل الذي تقوم به منسقيات الحزب المكلفة بالتحضير لانتخابات 2023.