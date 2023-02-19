قمة لدول الساحل.. و”غزواني” يتسلم رئاسة المجموعة

أفادت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سيشارك يوم الاثنين المقبل، في قمة لرؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في العاصمة التشادية نجامينا.

وقالت هذه المصادر إن ولد الغزواني سيتوجه إلى نجامينا من أديس بابا، حيث شارك في القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن قمة دول الساحل ينتظر أن تسفر عن تسلم ولد الغزواني لرئاسة المجموعة الإقليمية، من الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي.

وتأتي رئاسة موريتانيا لمجموعة دول الساحل الخمس، في ظل تحديات كبيرة، من أبرزها انسحاب دولة مالي، وغموض موقف بوركينا فاسو، الدولتان اللتان عرفتا انقلابات عسكرية متكررة خلال العامين الأخيرين.

هيكلة جديدة

في غضون ذلك، احتضنت العاصمة الموريتانية خلال الأيام الماضية اجتماعا لخبراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس، عكفوا على صياغة استراتيجية أمنية وعسكرية جديدة.

وأعلن الجيش الموريتاني عبر صفحته على الفيسبوك، أم اجتماع الخبراء استمر لثلاثة أيام، وكان يهدف إلى وضع هيكلة جديدة لدول المجموعة، استجابة للتوصيات الصادرة في اجتماع وزراء دفاع دول الساحل، الشهر الماضي في نجامينا.

ومثلت موريتانيا في اجتماع الخبراء من طرف اللواء صيدو صمب جا، قائد فرقة الدعم بالأركان العامة للجيوش، واللواء محمد ازناكي سيد أحمد اعل، رئيس قطاع الدفاع والأمن لمجموعة دول الساحل الخمس، والعقيد حينه عمار بوسيف قائد أركان القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

ومن المنتظر أن تقدم نتائج اجتماع خبراء الأمن إلى قمة الرؤساء، التي تنعقد غدا في نجامينا، من أجل نقاشها والمصادقة عليها.