انتخاب محمد ولد أعمر لمأمورية ثانية على «الألكسو»

احتفظت موريتانيا بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وذلك بعد انتخاب الدكتور محمد ولد أعمر، اليوم السبت، لمأمورية ثانيةتستمر أربع سنوات اعتبارا من18مايو 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للمنظمة المنعقد في دورته غير العادية الثامنة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ووجه رؤساء الوفود العربية المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية الثامنة للألكسو برقية شكر إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «على الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته الوفود أثناء وجودهم في موريتانيا».

وأشاد المؤتمر بالجهود «المميزة والمقدرة» التي بذلها د ولد اعمر، خلال فترة ولايته الألولى.

وانتخب لأول مرة مديرا عاما للمنظمة 29 أبريل 2019 للمنظمة خلفا للكويتي سعود هلال الحربي.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الاقليمي والقومي والتنسيق فيما بينهما المشترك فيما بين الدول العربية الأعضاء.

وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 25 يوليو 1970، وتضم عضويتها اثنتين وعشرين دولة.