تمهيدا لإحصاء الجاليات.. لجنة الانتخابات تجري دوة تكوينية لبعثاتها 

نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم السبت دورة تكوينية لصالح بعثات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التي ستتولى عمليات الإحصاء لصالح الجاليات في الخارج.

ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة التي تستمر يومين، 43 موظفا، سيتم توزيعهم على مكاتب الإحصاء التي سيتم افتتاحها على مستوى السفارات والقنصليات في 8 دول عبر أربع قارات.

وسيكون بإمكان أفراد الجالية في قارة آسيا التسجيل على اللائحة الانتخابية من خلال مكاتب الإحصاء في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.

وبالنسبة للجالية الموريتانية في إفريقيا فبإمكانها التسجيل على اللائحة الانتخابية عبر مكاتب الإحصاء في كل من غينيا بيساو، وغامبيا، وساحل العاج.

وبخصوص جالية أوروبا فيمكنها التسجيل من خلال مكتب الإحصاء في فرنسا، في اعتمد مكتب للإحصاء في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الجالية في أمريكا الشمالية.