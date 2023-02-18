غزواني: موريتانيا ستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.

ودعا ولد الغزواني في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إلى ضرورة إيجاد حل سلمي نهائي ودائم للأزمة الليبية بمشاركة جميع الليبيين، «بما يضمن وحدة وتماسك البلد، ويكفل للشعب الليبي العيش بسلام في كنف الأمن والاستقرار.

وأشار ولد الغزواني إلى مخاطر الأزمة الليبية و «تداعياتها الكارثية والسلبية على أمن واستقرار الشعب الليبي وجواره الإقليمي وإفريقيا بشكل عام».

وقال ولد الغزواني إن أي حل شامل ودائم لا يمكن تصوره دون مشاركة مختلف مكونات وأطياف الشعب الليبي ورعاية الاتحاد الإفريقي، مشيدا في هذا الصدد بـ «الدور المستنير والفعال الذي يقوم به الرئيس الكونغولي دنيس ساسو انغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا».