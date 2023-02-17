لقاء لبحث تنظيم منتدى الإستثمار في موريتانيا

استقبل الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، وفدا من المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتناول اللقاء حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) بحث علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى للإستثمار في موريتانيا ضمن الفعاليات المخلدة لنواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023.

وقالت المديرة العامة للمركز لطيفه الب عبدلاوي، إن اللقاء يهدف إلى إطلاع الوزير الأول على التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى للاستثمار في موريتانيا بالشراكة مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

وأضافت أن الهدف من هذا المنتدى، هو تقديم المؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها موريتانيا في عدد كبير من المجالات كالصناعة والزراعة والخدمات، مبينة أن المنتدى يسعى إلى تقديم كل هذه المؤهلات للمستثمرين، من الدول المنضوية تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت أن المركز يعول كثيرا على هذا المنتدى الذي سينعقد يومي 15 و16 مارس 2023 من أجل تقديم موريتانيا كوجهة جد مهمة وتنافسية في مجال الاستثمارات.