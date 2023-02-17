ندوة علمية حول “الأدوار السياسية والثقافية والاجتماعية للجاليات”

نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع النادي الموريتاني للجاليات، مساء أمس الخميس، ندوة علمية حول موضوع “الأدوار السياسية والثقافية والاجتماعية للجاليات: قراءة في المنجز والمأمول“.

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، في كلمته الافتتاحية أشار إلى إن اختيار هذا الموضوع بالتعاون مع النادي الموريتاني للجاليات لم يكن اعتباطيا ولا وليد الصدفة، “بل وعيا منه بما لهذه الجاليات من أدوار ريادية في وصل الحاضر بالماضي الوضاء، حيث جاس الشناقطة أمصار الشرق والمغرب ينشرون العلم والمحبة والإخاء، فوطدوا دعائم الدبلوماسية الثقافية رغم بعد الشقة وقلة الزاد إلا من علم ونبوغ وتقوى“.

واعتبر ولد الشيخ القاضي، أن الأدوار الاجتماعية والتنموية التي تقوم بها الجاليات في الخارج لصالح الوطن وقاطنيه لم تكن بأدنى أهمية من أدوارها الثقافية، بل أثبت المغترب الموريتاني في كل مرة أن هموم الوطن ليست حبيسة التفاعل معها على المقيمين على أرضه فحسب، بل تطارد المسكونين بهويته ورابطته القانونية أينما حلوا ومهما شطت بهم ديار الغربة ومنافي الكرامة.

كما أشار ولد الشيخ القاضي إلى ان المشرع الموريتاني اقتنع في لحظة مفصلية من أطوار الحياة السياسية الموريتانية، منذ إقرار دستور 20 يوليو 1991 بضرورة توسيع نطاق المشاركة السياسية بحيث لا تقتصر على المواطنين المقيمين في موريتانيا فحسب، بل هي حق لكل مواطن غير مسلوب الأهلية الانتخابية يسعى للمشاركة في بناء الوطن وإسماعه صوته والتعبير عن رأيه لممارسة سيادته بنفسه أو بواسطة ممثليه المنتخبن.ومنذ ذلك التاريخ دستر المشرع حق الجاليات في التمثيل داخل البرلمان ليسمع صوت المغترب الموريتاني وليعبر عن همومه وطموحه لحاضر ومستقبل وطنه الأم وبيشارك في صنع السياسات العمومية تشريعا وتنفيذا ورقابة وتقييما.

بدورها رئيسة النادي الموريتاني للجاليات عربية سيدي المختار أكدت أن النادي مظلة جامعة تؤوي جميع أبناء الوطن في الخارج، لافتة إلى أنهم مساحة واحدة بحجم وطن تضم الجميع من مختلف ىالمجالات والتوجهات والفئات والجهات وعلى مسافة واحدة من الجميع، “لا ننحاز إلا إلى الحق ونجمع الجميع على كلمة سواء، هي الوطن ومصلحته“.

وترأس جلسات الندوة الرئيس السابق للجنة المستقلة للانتخابات، الوزير الأسبق محمد فال ولد بلال، فيما قدم الوزير السابق سيدي محمد ولد محم عرضا حول السفارة السياسية للشناقطة

وقدم رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الخليل النحوي، عرضا عن الدبلوماسية الثقافية للشناقطة، فيما قدم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود عرضا عن الأدوار المجتمعية والتنموية للجاليات الموريتانية.