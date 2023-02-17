موريتانيا.. عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية يتجاوز المليون 

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية في موريتانيا تجاز المليون، وذلك بعد عشرين يوما من انطلاق عملية «الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي».

ووصل عدد المسجلين على الانتخابية في الخارج حتى الآن 267 مسجلا فقط.

وتصدرت ولاية اترارزة عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية حتى الآن إذ وصل عدد المسجلين فيها حتى الآن 124222 مسجلا تليها ولاية لبراكنة التي وصل عدد المسجلين فيها 108318 مسجلا.

ووصل عدد المسجلين في الحوض الشرقي 95112 وفي الحوض الغربي 87243 و لعصابة 93604.

أما عدد المسجلين في آدرار فقد وصل حتى الآن إلى 31707، وفي داخلت انواذيبو وصل عدد المسجلين 37979 وفي تكانت 33525 وفي كيدي ماغا 47528 وفي تيرس زمور 16613 وفي إنشيري 12939.

أما بخصوص العاصمة نواكشوط فقد وصل عدد المسجلين في ولاية نواكشوط الغربية 86219 وفي نواكشوط الشمالية 75557 أما نواكشوط الجنوبية فقد وصل 79119.