غينيا.. مقتل شاب وإصابة العشرات خلال تظاهرة

قتل شاب بالرصاص وسقط عدد من الجرحى في ضاحية كوناكري الخميس خلال صدامات دارت بين قوات الأمن وشبان تحد وا قرار المجلس العسكري الحاكم في غينيا حظر كل التجم عات

وقال عم القتيل ويدعى عبد الكريم باه لفرانس برس إن ابن أخيه وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما “أصيب بالرصاص في ضاحية حمدلاي وفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى”.

وأضاف أن ابن أخيه لم يكن يتظاهر حين أصيب بالرصاص بل كان يقود دراجته النارية التي يعمل عليها سائقا بالأجرة.

وأكد مسؤول في بلدية الضاحية مقتل الشاب.

من جهته، أعلن ائتلاف المعارضة في غيينا أن قوات الأمن “اعتقلت الكثيرين” وأطلقت على المتظاهرين قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم مم ا أسفر عن إصابة حوالى 30 شخصا بجروح، بعضهم أصيبوا بالرصاص الحي “.

وأك الائتلاف أيضا أن قوات الأمن أوقفت عددا من المحتج ين.

وكان الائتلاف دعا إلى يوم احتجاجي الخميس لمطالبة المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب العسكري في 5 سبتمبر 2022 إلى إطلاق سراح ثلاثة من قادة المعارضة.

ومنذ استيلائه على السلطة حظر المجلس العسكري كل التجمعات والمظاهر الاحتجاجية في البلاد.