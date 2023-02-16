جدة.. افتتاح أكاديمية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول «التعاون الإسلامي»

افتتح اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) اليوم الأربعاء أكاديميته، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد بجدة.

وحضر الحفل خالد عبد القادر الغامدي، وكيل وزارة الإعلام والعلاقات الإعلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، والمندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح السحيباني، د عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، ووجدي علي سندي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالأمانة العامة للمنظمة، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين.

وقال عبد القادر الغامدي، وكيل وزارة الإعلام والعلاقات الإعلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، إنَّ التطورات والتحديات التي يشهدها قطاع الإعلام تتطلب رفع الكفاءة والمهارات والجدارات لمنسوبي القطاعات الإعلامية سواء الإذاعات أو التليفزيونات أو الإعلام الجديد.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص اتحاد أوسبو على عنصر التدريب ورفع كفاءات ومهارات منسوبي إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وألقى وجدي سندي كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ثمن فيها توجه الاتحاد في سعيه لتطوير هويته المؤسسية البصرية، وحضوره الدائم في برامج وأنشطة المنظمة ودولها، مؤكدا أن ذلك يستدعي تطلع الاتحاد نحو رفع مستوى التغطية الإعلامية للدول الأعضاء ومواكبة إنجازاتها ومشاريعها الكبرى، علاوة على الفعاليات المختلفة سواء تلك التي تقام داخل دولة مقر الاتحاد أو خارجها.

وتقدم سندي بالشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية على احتضانها لمقر الاتحاد ودعمها له وغيره من المؤسسات الأخرى التي تعمل في إطار المنظمة، لافتا إلى أن الاتحاد، بوصفه مؤسسة إعلامية أضحى أكثر نشاطاً وفاعلية، لاسيما بعد تغيير مُسمّاه وتوسع نشاطاتها، معرباً، في الوقت نفسه، عن ثقته في قدرته على الإسهام في تعزيز التضامن الإسلامي في مختلف مجالات البث الإذاعي وال

تلفزيوني من خلال عمل الأكاديمية الجديدة التي أطلقها الاتحاد.

واعتبر سندي أن افتتاح الأكاديمية، يُعدّ خطوة مهمة ضمن خطة تطوير عمل الاتحاد، وهي مبادرة طيبة تُشكر عليها رئاسة الاتحاد، لما لهذه الأكاديمية من دور فاعل مأمول في تطوير المهارات المعرفية والفنية للإعلاميين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وانعكاسه على أدائهم داخل الدول الأعضاء في المنظمة.