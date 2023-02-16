السنغال.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية 

أعلن وزير الداخلية السينغالي، أنطوان فيليكس ديوم، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في السنغال ستجرى يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وقال وزير الداخلية في بيان بهذا الخصوص «أنهي إلى علم المواطنين السنغاليين والفاعلين السياسيين أن تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة قد حدد في يوم الأحد 25 فبراير 2024 طبقا للمرسوم رقم 339-2023 بتاريخ 16 فبراير 2023».

ولم يكشف الرئيس ماكي صال، الذي انتخب سنة 2012 لولاية من سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه سنة 2019 لولاية من خمس سنوات، عن نواياه بعد، بشأن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وفي أغسطس 2022، أعلن زعيم حزب باستيف، المعارض، عثمان سونكو عن ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.

كما أعلن معارض آخر، وهو الوزير السابق مالك جاكو، عن ترشحه.