لجنة الانتخابات تناقش مع الأحزاب مواصفات البطاقة الانتخابية

احتضن مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نواكشوط، ليل الأحد/الاثنين، اجتماعا ضم ممثلي الأحزاب السياسية، ولجنة الانتخابات، وتطرق الطرفان خلاله لشكل ومواثفات البطاقة الانتخابية.

وقالت اللجنة إن الاجتماع كان “تشاوريا” بين اللجنة والأحزاب السياسية، وتضمن جدول أعماله “دراسة السبل الكفيلة بتنظيم انتخابات شفافة حرة ونزيهة، تتويجا لمسار توافقي أخذ بعين الاعتبار رؤى جميع الشركاء”.

وأضافت في منشور لها إن “رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، خلال الاجتماع “على تكثيف اللقاءات لتذليل الصعاب والتحديات”.

ناقش الأطراف المشاركة في الاجتماع “ضوابط وآليات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وشكل ومواصفات البطاقة الانتخابية، فضلا عن آجال الاستحقاقات المرتقبة”.

حضر الاجتماع حكماء لجنة التسيير وممثلون عن خمسة وعشرين حزبا سياسيا.