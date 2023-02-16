حكم موريتاني يدير مباراة الأهلي والهلال في «أبطال إفريقيا»

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الموريتاني دحان بيده، لإدارة مباراة نادي الأهلي المصري، ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تلعب المباراة يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء، دون جمهور بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، خلال الساعات الأخيرة.

يذكر أن دحان بيده من أفضل حكام الساحة بموريتانيا، كما بات حكما أفريقيا دأب التواجد في البطولات الأفريقية، حيث حكم في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي احتنتها الملاعب الجزائرية قبل أسابيع.

وسبق له أن أدار عدة مباريات مهمة في دوري أبطال أفريقيا ومباريات في أمم أفريقيا، وفي الدورة الأخيرة من الألعاب الأولمية التي احتضنتها اليابان.

وكان ولد بيده قد حصل على شارة التحكيم الدولية من طرف الاتحاد الدولي للعبة عام 2017، بعد اجتيازه للعديد من الاختبارات البدنية والفنية.

يذكر أن الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأجلت مباراة الأهلي المصري ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.