موريتانيا.. تعيينات في أربع وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي في أربع وزارات هي: التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، المياه والصرف الصحي، التنمية والبيئة المستدامة.
وجاءت التعيينات كالآتي:
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
المؤسسات العمومية
معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية
المدير: أمبوه سيتا دجاكانا، حاصل على شهادة الدكتوراه في مقارنة اللغات والآداب
وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
مكلفة بمهمة: توت اعل سالم، مديرة الشؤون القانونية سابقا
المستشارون الفنيون:
‐المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: سيد احمد فال، مستشار مكلف بالعصرنة بوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سابقا
‐المستشار الفني المكلف بالابتكار: محمد سالم لمام صاف، حاصل على شهادة المتريز في الآداب العصرية مدير مساعد بمديرية الاستراتيجية والتعاون سابقا
المديريات المركزية
مديرية الشؤون القانونية
المدير: احمد محمد سالك الداه، حاصل على الدكتوراه في القانون المدير المساعد بنفس المديرية سابقا
المديرة المساعدة: خدجة محمد سالم، حاصلة على المتريز في القانون رئيس مصلحة الوثائق والتقييس سابقا
مديرية الاستراتيجية والتعاون
المدير: تيرنو بارو، استشاري دولي مهندس
المديرة المساعدة: ميمونه سيد بيي، حاصلة على ماستر رئيسة مصلحة التسيير المالي سابقا
مديرية البنى التحتية
المديرة المساعدة: ففا محمد المختار، مهندسة في المعلوماتية رئيسة مصلحة في إدارة النظم والسلامة سابقا
مديرية الابتكار
المدير المساعد: ديد محمد الامين الحسين، مهندس في المعلوماتية رئيس مصلحةبمديرية التطوير والتشغيل البيني سابقا
مديرية عصرنة الإدارة
المدير: محمد بومدين، حاصل على الدكتوراه في القانون، أستاذ في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء
المؤسسات العمومية
الوكالة الرقمية للدولة
المديرة العامة المساعدة: فاطمة ببوط، مهندسة، مستشارة فنية مكلفة بالابتكار سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
المفتش: محمد الطيب، حاصل على ماستر في المالية، رئيس مصلحة العقود والنزاعات بالمكتب الوطني لخدمات الماء بالوسط الريفي سابقا
الإدارة المركزية
مديرية التخطيط والتعاون
المدير المساعد: عبد الله محمد الحيمر، حاصل على المتريز في الاقتصاد، إطار بالمكتب الوطني لخدمات الماء بالوسط الريفي سابقا
مديرية رقابة جودة الماء
المدير المساعد: أحمد محمود عبد الرحمان ابدمل، حاصل على ماستر في المياه، رئيس مصلحة الصفقات بمديرية الشؤون الإدارية والمالية سابقا
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: محفوظ احبيب، حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الهندسة، ومهندس في الهندسة المدنية.