موريتانيا.. تعيينات في أربع وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي في أربع وزارات هي: التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، المياه والصرف الصحي، التنمية والبيئة المستدامة.

وجاءت التعيينات كالآتي:

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

المؤسسات العمومية

معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية

المدير: أمبوه سيتا دجاكانا، حاصل على شهادة الدكتوراه في مقارنة اللغات والآداب

وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة

ديوان الوزير

مكلفة بمهمة: توت اعل سالم، مديرة الشؤون القانونية سابقا

المستشارون الفنيون:

‐المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: سيد احمد فال، مستشار مكلف بالعصرنة بوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سابقا

‐المستشار الفني المكلف بالابتكار: محمد سالم لمام صاف، حاصل على شهادة المتريز في الآداب العصرية مدير مساعد بمديرية الاستراتيجية والتعاون سابقا

المديريات المركزية

مديرية الشؤون القانونية

المدير: احمد محمد سالك الداه، حاصل على الدكتوراه في القانون المدير المساعد بنفس المديرية سابقا

المديرة المساعدة: خدجة محمد سالم، حاصلة على المتريز في القانون رئيس مصلحة الوثائق والتقييس سابقا

مديرية الاستراتيجية والتعاون

المدير: تيرنو بارو، استشاري دولي مهندس

المديرة المساعدة: ميمونه سيد بيي، حاصلة على ماستر رئيسة مصلحة التسيير المالي سابقا

مديرية البنى التحتية

المديرة المساعدة: ففا محمد المختار، مهندسة في المعلوماتية رئيسة مصلحة في إدارة النظم والسلامة سابقا

مديرية الابتكار

المدير المساعد: ديد محمد الامين الحسين، مهندس في المعلوماتية رئيس مصلحةبمديرية التطوير والتشغيل البيني سابقا

مديرية عصرنة الإدارة

المدير: محمد بومدين، حاصل على الدكتوراه في القانون، أستاذ في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

المؤسسات العمومية

الوكالة الرقمية للدولة

المديرة العامة المساعدة: فاطمة ببوط، مهندسة، مستشارة فنية مكلفة بالابتكار سابقا

وزارة المياه والصرف الصحي

ديوان الوزير

المفتشية الداخلية

المفتش: محمد الطيب، حاصل على ماستر في المالية، رئيس مصلحة العقود والنزاعات بالمكتب الوطني لخدمات الماء بالوسط الريفي سابقا

الإدارة المركزية

مديرية التخطيط والتعاون

المدير المساعد: عبد الله محمد الحيمر، حاصل على المتريز في الاقتصاد، إطار بالمكتب الوطني لخدمات الماء بالوسط الريفي سابقا

مديرية رقابة جودة الماء

المدير المساعد: أحمد محمود عبد الرحمان ابدمل، حاصل على ماستر في المياه، رئيس مصلحة الصفقات بمديرية الشؤون الإدارية والمالية سابقا

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: محفوظ احبيب، حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الهندسة، ومهندس في الهندسة المدنية.