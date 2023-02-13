انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي

بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط الدورة الثامنة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، المنظم من طرف بيت الشعر في نواكشوط.

وتستمر هذه الدورة ثلاثة أيام وتتخللها ندوات شعرية ونقدية، ويشارك فيها شعراء ومحاضرون من موريتانيا وعدة دول افريقية.

وخلال افتتاح المهرجان قال المكلف بهمة بمهمة لدى وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الشيخ ولد سيدي عبد الله إن الشعر يحتل «مكانة سامقة» في الشق الثقافي من برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره «أحد ملامح الصورة الثقافية التي قدمتها موريتانيا للعالم وعرف بها شعبها».

من جانبه قال مدير بيت الشعر في نواكشوط عبد الله السيد، إن الدورة الثامنة من مهرجان الشعر العربي تأتي في سياق الرسالة الكبرى لبيوت الشعر المتمثلة في النهوض بهذا الفن، وإعادة الاعتبار إليه من خلال تشجيع الشعراء ماديا ومعنويا، وفتح جسور التواصل بينهم، وإعطاء الثقافة والفكر والفن واللغة المكانة التي يسمو بها الإنسان إلى عوالم الفضيلة، وفق تعبيره.

وأضاف ولد السيد أن هذا المهرجان «ما كان لينتظم في الزمان والمكان، وينفتح على آفاق أرحب لولا التوجيهات النيرة، والدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه من دائرة الثقافة بحكومة الشارقة» وفق تعبيره.

وأشاد مدير بيت الشعر في نواكشوط بمشاركة «أشقاء تجشموا عناء السفر من كوناكري، وبانجول، ودكار، وباماكو».

وأشار ولد السيد إلى أنهم جاءوا ليشاركوهم أفراح هذه الدورة، وليعانقوا أترابهم إنشادا وتفكيرا، مبرزين بذلك مكانة لغة القرآن في بلدانهم، وتفتق ملكات الإبداع بين شبابهم.

وبدوره قال رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة عبدالله العويس إن مسيرة بيت الشعر في نواكشوط انطلقت عبر عمل دؤوب، ونشاط لا يتوقف من الأمسيات والندوات والملتقيات والمهرجانات ” فكان فعلا ذلك الفضاء الذي ينتشر منه أريح الشعر الجميل وعبق الخيال المبدع، وكثيرون هم الشعراء الذين وقفوا على تلك المنصة”.

من جانب آخر قال الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، منسق احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023، محمد سيدي عبد الله، في كلمة له، إن بيت الشعر يعتبر إحدى أهم المؤسسات والهيئات الوطنية المهتمة بمجال الشعر والثقافة واللغة، مشيرا إلى أنه أصبح وجهة يقصدها الشعراء من مختلف الأجيال وكذلك جمهور الشعر وعشاقه.

وأضاف المنسق أن بيت الشعر يستحق من أهل هذه البلاد ومن أعضاء احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023 التنويه بعمله والإشادة باستمرارية مهرجاناته السنوية التي تعد دليلا قاطعا على جدية القائمين عليه واهتمام الجهات الراعية له.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح ثلاثة شعراء هم الدكتور عبد الله ولد عمر، والشاعر جاكيتى الشيخ سك،الدكتور خالد عبد الودود «تتويجا لمسيرتهم الشعرية والأدبية».