غزواني يعزي بشار الأسد في ضحايا الزلزال

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.

وقدم ولد الغزواني خلال هذا الاتصال، باسمه وباسم الموريتانيين أخلص التعازي وأصدق للرئيس السوري وللشعب السوري، في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الجاري، وعبر له عن دعواته بالرحمة والغفران لمن قضوا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ويأتي اتصال غزواني بعد إعلان الحكومة إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضرب الدولتين وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

وكانت موريتانيا ارسلت أمس الأحد، طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى لتركيا، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

وتتكون المساعدات الموريتانية لتركيا، من كميات من السمك، والأرز، والتمور، والأغطية، وقد أشرف على عملية شحن وإرسال هذه المساعدات وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري وبحضور القائم بالأعمال بالسفارة التركية السيد حيدر دوكوزر.