ارتفاع عدد وفيات المغاربة في زلزال تركيا إلى ستة أشخاص

ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين الماضي، إلى ستة، حسب ما علم، من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وكان الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أفاد، الخميس الماضي، بأن عدد قتلى الزلزال من أفراد الجالية المغربية بلغ أربعة.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة «بازارجيق» بولاية «قهرمان مرعش» جنوب تركيا، حيث خلف دماراً واسعاً بولايات «غازي عنتاب» و«أضنة» و«ملاطيا» و«ديار بكر» و«شانلي أورفا» و«عثمانية»، علاوة على «قهرمان مرعش»، مركز الزلزال.

على صعيد ذي صلة، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، صباح الأحد، بإقليم الحسيمة (شمال المغرب).

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في قرية النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 18 كيلومتراً، وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالاً، وخط الطول 3.864 درجة غرباً.