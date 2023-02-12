الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في ولايات الشمال

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة على الولايات الشمالية خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الصادرة اليوم الأحد، أن الحالة العامة للطقس خلال اليومين المقبلين ستتميز بمرور تيار نفاث على غرب وشمال البلاد، ما سيؤدي إلى سماء غائمة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة على داخلت نواذيبو وانشيري وغرب آدرار وتيرس زمور.

وأشارت في نشرتها، إلى أن الرياح ستبقى معتدلة إلى قوية شمالية شرقية، على شمال الحوض الشرقي وتكانت وآدرار وشمال لعصابه ولبراكنه واترارزه، مع رؤية محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة على عموم التراب الوطني.

وبحسب هيئة الأرصاد ستشهد مدينة نواكشوط رياحا معتدلة إلى قوية شمالية شرقية إلى شمالية مع رؤية محدودة بفعل الأتربة، وستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة يوم غد الاثنين:

إزويرات……….……………….16-26

أطار………………………….…18-31

أكجوجت………………………20-31

انواذيبو………………………..16-21

انواكشوط……..……………..19-28

ألاك………………..….…….…22-35

روصو.………………………….22-35

كيهيدي……………………….23-38

سيلبابي…………………..…22-40

كيفه…………………………..23-39

تجكجه………..………………20-34

لعيون………………………….22-39

النعمة…………………………24-39