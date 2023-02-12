موريتانيا ترسل طائرة تحمل مساعدات غذائية لتركيا

ارسلت موريتانيا اليوم الأحد، طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى لتركيا، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

وتتكون المساعدات الموريتانية لتركيا، من كميات من السمك، والأرز، والتمور، والأغطية، وقد أشرف على عملية شحن وإرسال هذه المساعدات وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري وبحضور القائم بالأعمال بالسفارة التركية السيد حيدر دوكوزر.

ووحسب ما أعلنت السلطات الموريتانية فإن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن مع الشعب التركي، تنفيذا لأوامر من الرئيس الموريتانيمحمد ولد الشيخ الغزواني.