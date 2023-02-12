أطار.. رحلة جديدة تقل 139 سائحا أوروبيا

وصلت إلى مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، الرحلة التاسعة، ضمن الموسم السياحي الحالي 2022-2023، قادمة من فرنسا وعلى متنها 139 سائحا.

وأكد ممثل شركة مطارات موريتانيا في أطار محمد محمود ولد شيبة، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للانباء (رسمية)، أن عدد السياح الذين وصلوا على متن هذه الرحلة يبلغ 139 سائحا، من مختلف الجنسيات الأوروبية.

مشيرا إلى أن “استمرار هذه الرحلات السياحية، ينم عن المستوى العالي الذي تتمتع به السياحة في موريتانيا من مميزات وخصائص طبيعية تدفع في اتجاه استقطاب المزيد من الوافدين”.

وأضاف أن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الموسم، مبينا أن السياحة تعد من أهم الموارد الاقتصادية عند سكان ولاية آدرار، لما تدره من منافع اقتصادية تساهم في تنمية الولاية.

وجرى استقبال هذه الرحلة بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.