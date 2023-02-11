وزير الصحة: فرقة من الطب الشرعي ستشرح جثمان ولد الشيباني

قال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي اليوم السبت إن فرقة من الطب الشرعي تتكون من 3 أشخاص ستعمل على تشريح جثمان الصوفي ولد الشيباني الذي توفي في ظروف غامضة لدى مخفر للشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم مع شخصيات في وزارة الصحة ومختصين في الطب الشرعي وأفراد من عائلة الضحية، وأكد خلال الاجتماعي أن الفريق الطبي سيعمل تحت إمرة الإدعاء العام الذي فتح تحقيقا حول ظروف الوفاة.

وشدد الوزير على أن الهدف من العمل هو استقصاء الحقيقة، مشيرا أن جميع مراحله ستتم بحضور مندوبين من عائلة ولد الشيباني.

وبدأت السلطات القضائية التحقيق في ملابسات وفاة الشاب الصوفي ولد الشين، خلال توقيفه في مفوضية الشرطة (2) بدار النعيم، شمال شرقي العاصمة نواكشوط، وسط حديث عن توقيف أفراد من الشرطة العاملين في المفوضية.

وقالت مصادر مطلعة لـ “صحراء ميديا” إن التوقيف شمل المفوض وبعض العناصر المداومة يوم الخميس، في انتظار الشروع في الاستجواب لمعرفة ما جرى داخل المفوضية.

في غضون ذلك، زار وفد من السلطات الإدارية عائلة الفقيد ليل الجمعة/السبت، لتقديم واجب العزاء باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأكد الوفد أن الرئيس حريص على “تحقيق يكشف الحقيقة حتى تأخذ العدالة مجراها”.

وما تزالُ وفاة الصوفي ولد الشين تثير الغضب في أوساط الموريتانيين، وهو ما يظهر في منشورات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمعاقبة المتورطين في الحادثة.