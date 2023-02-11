موريتانيا.. نجاح أول عملية لاستئصال ورم في البنكرياس

شهد المستشفى العسكري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أول عملية استئصال ورم في البنكرياس لرجل يبلغ من العمر ستين عامًا، وفق ما أورد الجيش الموريتاني في بلاغ صحفي.

وقال الجيش ليل الجمعة /السبت إن العملية الجراحية أجراها الطبيب المقدم الجراح اشريف جدو ميني، واصفا أيها بالــ «معقدة والناجحة».

وأشار الجيش إلى هذه العملية تعتبر الأكثر تعقيدا في مجال الجراحة «حيث لم تتوفر سابقا الخبرة المحلية لإجرائها، وهو ما كان يحتم على المرضى اللجوء للخارج لاجرائها».

وتتمثل هذه العملية في استئصال عدة اعضاء بطنية، لها ارتباط تشريحي مع الورم المستهدف، حيث يتم استئصال نصف المعدة ونصف البنكرياس والإثنى عشر وبداية الصائم، بالإضافة الى المرارة وقناة مجرى السائل والمرارة، وبعد ذلك يتم التحام الأمعاء مع كل من البنكرياس وقناة السائل الصفراوي، القادم من الكبد والمعدة، وفق بلاغ الجيش.