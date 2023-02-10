أحزاب الأغلبية تبحث التحضير للانتخابات المقبلة

عقدت منسقية أحزاب الأغلبية، الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،اجتماعا في إطار لقاءاتها الدورية، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة حزب الإنصاف الحاكم.

وقال الحزب، إن “هذا الاجتماع، تم خلاله تناول الوضعية السياسية الراهنة في البلاد، في ظل التحضير للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها بعد أشهر قليلة”.

وكانت الأحزب السياسية في موريتانيا، توصلت إلى اتفاق مع وزارة الداخلية، يقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، في شهر مايو المقبل، وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة الانتخابات، وإدخال نظام النسبية لبعض الدوائر الانتخابية، وانتخاب ممثلي الموريتانيين في الخارج، ومشاريع قوانين أخرى.

وأجاز البرلمان الموريتاني في دورته الأخيرة، التغييرات التي اقتضاها الاتفاق السياسي بين الأحزاب ووزارة الداخلية الموريتانية، وأحالته الحكومة للمجلس الدستوري، الذي رفض مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، وأجاز بقية مشاريع القوانين.