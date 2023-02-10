تركيا تشكر موريتانيا وتفتح المجال لاستقبال التبرعات

عبر القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة التركية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيدر دوكوزر عن شكر بلاده لموريتانيا، على ما عبرت عنه من مواساة وتعازي صادقة للأمة التركية، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأضاف الديبلوماسي التركي خلال نقطة صحفية اليوم الجمعة في نواكشوط، “شاهدنا من خلال وسائل الإعلام، أن الرئيس الوريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى تعليماته لدعم تركيا في الأضرار الناجمة عن الزلزال”.

واعتبر أن” هذا القرار يعد تجسيدا للعلاقة المثالية والأخوة بين البلدين، مضيفا أن بلده يستمد من رسائل دعم موريتانيا، القوة والشجاعة ويعتبرها تجسيدا لعمق الروابط الروحية والتاريخية بين البلدين.

وأشار إلى أن السفارة خصصت أرقام حسابات مصرفية وبنكية، استجابة للتعبئة المستمرة للمواطنين الموريتانيين والأتراك المقيمين في موريتانيا، لتلقي التبرعات النقدية لصالح المناطق المنكوبة.

وأوضح أن المبالغ المقدمة من قبل الموريتانيين لمساعدة الأسرة المتضررة، ستوجه إلى إدارة الكوارث وحالات الطوارئ التركية.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، قال الأربعاء الماضي إن رئيس الجمهورية أعطى أوامر باتخاذ ما يلزم لتقديم العون للأشقاء في تركيا معربا عن ألم موريتانيا لما أصاب الإخوة في هذا البلد الشقيق.